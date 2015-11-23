ضبط 668 كيلو جرام لحوم فاسدة بمحل غير مرخص بالقاهرة

نجح ضباط شرطة التموين والتجارة بالقاهرة فى القبض على صاحب محل غير مرخص و بداخله 668 كليو دواجن ولحوم، غير صالحة للإستهلاك الآدمى فى القاهرة.

كانت شرطة التموين بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بقيام صاحب محل لبيع اللحوم والدواجن بحيازة كميات كبيرة من اللحوم والدواجن ومنتجاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتضر بصحة المواطنين.

وقامت مجموعة عمل من ضباط الإدارة اليوم الإثنين، بمداهمة المحل ، و تم ضبط مالكه وبداخل المحل 668 سلع غذائية " لحوم، أسماك،كبدة" غير صالحة للإستهلاك الآدمى وكذلك 34 طائر حمام مذبوح و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.