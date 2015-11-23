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احترس وخليك فى الطبيعى.. معطر الجو والشموع المعطرة تعرضك للسرطان والحساسية

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احترس وخليك فى الطبيعى.. معطر الجو والشموع المعطرة تعرضك للسرطان والحساسية احترس وخليك فى الطبيعى.. معطر الجو والشموع المعطرة تعرضك للسرطان والحساسية
معطر الجو والشموع المعطرة، من الأشياء التى يستخدمها الكثيرون، وذلك بغرض جعل المكان الذى نعيش به رائحته طيبة وممتعة.

ووفقا لموقع Net doctor، الأمريكى فإن الأبحاث أثبتت أن استخدام معطر الجو والشموع المعطرة، بغرض الحصول على رائحة ذكية بالمنزل قد يتسبب فى الإصابة بالسرطان وأمراض الصدر لأنها تحتوى على مادة الفثالات والبارافين التى تعد من المواد الكيميائية المسرطنة، مشيرا إلى أن استخدام معطر الجو فى غرفة مغلقة غير معرضة للتهوية يشكل خطرا كبيرا لإثارة أعراض الحساسية والربو والشعور بالصداع.

وكما أشار التقرير أنه لتجنب المضاعفات والآثار الضارة الناتجة عن معطر الجو والشموع، يجب فحص العلامات التى تتواجد على الشموع وأن تكون خالية من البارافين، ويتم استبدالها بشمع العسل الصحى، وبدلا من استخدام رش معطرات الهواء الاصطناعية، حاول الاعتماد على الروائح الطبيعية الفواحة بدلا من العطور التى تحتوى مواد مسببة للأمراض.

وعند ظهور بعض الأعراض مع استخدام معطر الجو أو الشموع، كالاختناق أو الكحة الشديدة فيجب التوقف عن استخدامه نهائيا والتوجه للطبيب لمعرفة إذا كنت مصابا بالحساسية أم لا وتتلقى العلاج المناسب.
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