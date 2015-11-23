ليلة_الأبطال - تعرف على الفرق التي تنتظر التأهل.. ' رعب أرسنال وأمل أشبيلية '

(إفي) تعود منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء حيث يتواجد 11 فريقا على بعد خطوة من حسم التأهل من مرحلة المجموعات إلى دور الـ16.

وتتمثل هذه الفرق في برشلونة وأتليتكو مدريد وفالنسيا وبايرن ميونيخ وأوليمبياكوس وبورتو وبنفيكا وتشيلسي ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس.

وسبق أن ضمنت فرق ريال مدريد ومانشستر سيتي وزينيت سان بطرسبرج التأهل لدور الـ16 منذ الجولة الماضية، حيث يتعلق الأمر بالنسبة لها بحسم صدارة كل منهما لمجموعته من عدمها.

ويوجد فريقان فقط ضاعت أي فرصة لهما في التأهل للدور التالي مع تبقي جولتين على انتهاء مرحلة المجموعات هما مكابي تل أبيب وبروسيا مونشنجلادباخ.

ويحتاج برشلونة لنقطة واحدة فقط لضمان التأهل حينما يستضيف روما الثاني والذي يسعى هو الآخر للتأهل.

وكان النادي الكتالوني حامل اللقب تعادل في روما بهدف لمثله، حيث سيضمن التأهل لو خسر من "الذئاب" ولم يحقق باير ليفركوزن الفوز على باتي بوريسوف البيلاروسي.

ولا يحتاج أتليتكو مدريد هو الآخر إلا لنقطة واحدة حيث يستقبل جالاتا سراي في ملعب فيسينتي كالديرون وذلك عقب أيام قليلة من إقالة مدرب الفريق التركي حمزة حمزة أوغلو من منصبه.

ولا يخدم الفريق التركي سوى الفوز مثل أستانا الكازاخي الذي سيستقبل بنفيكا البرتغالي المتصدر الذي سيضمن التأهل حال الفوز، كما أن التعادل سيخدمه إذا ما فاز الأتلتي على جالاتا سراي.

ويزور فالنسيا زينيت سان بطرسبرج الروسي والذي يسعى لضمان الصدارة، ويحتاج "الخفافيش" للفوز في روسيا وعدم فوز جينت البلجيكي على ليون الفرنسي.

بالنسبة لإشبيلية فإن الفوز فقط على مضيفه بروسيا مونشنجلادباخ الألماني سيكون النتيجة الوحيدة التي ستخدمه إذا ما رغب في الحفاظ على فرصه التي ستكون متعلقة أيضا بمواجهة يوفنتوس الإيطالي مع ضيفه مانشتسر سيتي الإنجليزي الذي ضمن التأهل، حيث أن فوز اليوفي سيضعه في ثمن النهائي مع الـ"سيتيزنس" ويترك بطل دوري أوروبا دون أي خيارات في التأهل.

بالنسبة لريال مدريد الذي ضمن التأهل فإنه سيزور شاختار دوينتسك الأوكراني الذي يحتاج للفوز للتفكير في التأهل اعتمادا على نتيجة باريس سان جيرمان الذي سيجعله الفوز على مالمو السويدي يضمن التأهل وأيضا سيخدمه التعادل إذا لم يفز الفريق الأوكراني على الريال.

ويفصل بايرن ميونخ الألماني وأوليمبياكوس اليوناني نقطة عن التأهل حيث يتقاسمان صدارة مجموعتهما ويلعبان معا في أليانز أرينا، حيث سينتظر أرسنال الإنجليزي نتيجة المباراة ويتوجب عليه الفوز على دينامو زغرب وانتظار هزيمة اليونانيين في ميونخ للابقاء على فرصه.

وبالنسبة لمجموعة بورتو وتشيلسي، فإن الفريق البرتغالي المتصدر يكيفه التعادل على أرضه مع دينامو كييف الأوكراني، الذي لا تزال له فرصة حسابية في الوصول لثمن النهائي.

ويثق تشيلسي الإنجليزي في نسيان نتائجه السيئة في البريميير ليج بتحقيق نتائج طيبة أوروبيا حيث قد يضمن التأهل إذا ما فاز على ماكابي تل أبيب شريطة عدم فوز دينامو على ملعب الدراجاو.

من جانبه سيصبح مانشستر يونايتد في ثمن النهائي إذا ما فاز في أولد ترافورد على بي إس في ايندهوفين الذي يتقاسم المركز الثاني في المجموعة مع فولفسبرج.