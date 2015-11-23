بالفيديو فيفي عبده تخطأ في ترديد القرأن وتدافع:إحنا ماسكين لبعض عالغطلة

انتشر فيديو للفنانة فيفي عبده من لقاء أجرته على هامش ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الحالية التي انتهت فعالياتها مؤخراً.

وتقول فيفي في الفيديو في سياق الحديث عن مصر إنها بلد الأمن والأمان وأضافت قائلة "خشوها أمنين وده مذكور في القرأن" قاصدة الآية "ادخلوا مصر إن شاء الله أمنين"، ما عرضها لحملة هجوم حيث اعتبر البعض أنها تحرّف في القرآن.

"سيدتي نت" واجهت فيفي بهذا الإتهام فكان ردها "مش معقوله كده يا جماعة نمسك لبعض على كل كلمة وغلطة" وتابعت "أنا لم أقصد أن أرتل آية من القرأن أنا أقصد الحديث عن معنى الأية ولا أرى أي مشكلة في ذلك، فلم أقول بسم الله الرحمن الرحيم خشوها أمنين والفرق واضح وكبير".

شاهدوا فيفي عبده في تصريحها المثير للجدل