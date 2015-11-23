بالصور: التركية ساريناي ساريكايا تحقّق حلم طفلة مصابة بالسرطان

لبت النجمة التركية ساريناي ساريكايا الشهيرة بنسيم في مسلسل "ليلى" وبميرا في "مد وجزر" أمنية إحدى معجباتها الصغيرات (روجدا) التي تعاني من ورم سرطاني في العظام.

وكان عدد كبير من فانز ساريناي قد تواصل معها عبر حساباتها الشخصية في السوشيال ميديا التي تشرف ساريناي ساريكايا عليها شخصياً، لإبلاغها برغبة الطفلة إبنة الـ11 عاماً، فقامت بزيارتها في المستشفى ملبية أمنيتها، وخاضت معها حديثاً ودياً من القلب لساعات طويلة، والتقطت صورة معها تم تداولها سريعاً في الإعلام التركي.

وهذه ليست البادرة الإنسانية الأولى لساريناي ساريكايا لنشاطها الإنساني في دعم المصابين بالسرطان والتوحد والأيتام والحيوانات الضالة إلى جانب زملائها النجوم الأتراك.

من جهة ثانية، وبعد غنائها وعزفها على البيانو في مسلسلها الأخير "مد وجزر"، ستغني ساريناي مجدداً في فيلمها الرومانسي الجديد "صباح الخير حبيبي"، الذي يشاركها بطولته حبيبها الممثل الشاب كريم بورسين بطل مسلسل "مسألة شرف" المتصاعدة شعبيته في تركيا.

وقد نشرت ساريناي في أول صورة لها في استوديو الصوت الذي تسجل فيه أغنيتها الخاصة بالفيلم.

ويعد تسجيل الأغنية في الأستوديو أول نشاط فني لساريناي إثر خروجها من المستشفى الأمريكي وتعافيها من عملية جراحية أجرتها لاستئصال ورم حميد في ثديها.

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