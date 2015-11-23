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إيطاليا تطرد 4 مغاربة للاشتباه بتورطهم فى أنشطة إرهابية

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إيطاليا تطرد 4 مغاربة للاشتباه بتورطهم فى أنشطة إرهابية إيطاليا تطرد 4 مغاربة للاشتباه بتورطهم فى أنشطة إرهابية
صرح وزير الداخلية الإيطالى أنجيلينو ألفانو اليوم الاثنين أن بلاده طردت أربعة مغاربة للاشتباه بضلوعهم فى أنشطة إرهابية.

وأضاف ألفانو أن المشتبه بهم، الذين يقطنون قرب بولونيا شمالى إيطاليا، وضعوا تحت المراقبة لفترة وجرى التحقيق معهم لتآمرهم للقيام بأعمال إرهابية.

واتهم وزير الداخلية المغاربة الذين لم يذكر أسماءهم بالترويج لدعاية متشددة عبر الإنترنت واعتناق "وجهة نظر متطرفة لتفسير تعاليم الإسلام ".

وتزايدت المخاوف من وقوع هجمات إرهابية فى إيطاليا فى أعقاب هجمات تنظيم (داعش) على باريس، بالإضافة إلى تحذير من الوكالة المركزية للاستخبارات الأمريكية يفيد بأن ساحة القديس بطرس بالفاتيكان ودار أوبرا " لاسكالا" وكاتدرائية "دوامو" فى ميلان قد يتم استهدافها بهجمات إرهابية.

وتم تشديد الأمن فى روما قبيل يوبيل الرحمة وهو مهرجان كاثوليكى سيبدأ فى الثامن من ديسمبر 2015 وسينتهى فى 20 نوفمبر 2016 من المتوقع أن يجذب المصلين إلى العاصمة الإيطالية.

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