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رغم رفض كازاخستان.. بوتين يعلن استخدام المجال الجوى فوق بحر القزوين لضرب «داعش»

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رغم رفض كازاخستان.. بوتين يعلن استخدام المجال الجوى فوق بحر القزوين لضرب «داعش» رغم رفض كازاخستان.. بوتين يعلن استخدام المجال الجوى فوق بحر القزوين لضرب «داعش»

بوتين

أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن روسيا ستستخدم المجال الجوى فوق بحر قزوين حتى تعاقب منفذى الهجمات الإرهابية.

وأكد بوتين، بحسب قناة “روسيا اليوم”، فى ختام محادثاته مع نظيره التركمانستانى قربان قولى بيردى محمدوف فى طهران – أنه يتفهم قلق الدول الصديقة لروسيا فى المنطقة بسبب استخدام الجيش الروسى أجواء منطقة قزوين فى محاربة الإرهابيين فى سوريا.

وأضاف: “ندرك أن هناك أسبابا معينة للإزعاج، لكننا نعرف أيضا أن جميع الجهود التى تبذلها روسيا لمكافحة الإرهاب يثقل عبؤها كاهل روسيا قبل غيرها”.

وأشار إلى أن المنظمات الإرهابية مثل داعش وغيرها لا ترحم أحدا وتمارس أعمالا وحشية، وتستهدف حتى الطائرات المدنية، مضيفا “إذا كان هناك ما يسبب الإزعاج فلا بد من تخفيف حدته، لكننا نقول انطلاقا من خبرتنا المأساوية مع طائرتنا أننا سنفعل ذلك لوقت سنجده ضروريا لمعاقبة المذنبين”.

وتأتى تصريحات بوتين ردا على ما قاله محمدوف عن قلق كازاخستان إزاء تداعيات استخدام موسكو أجواء بحر قزوين بالنسبة لحركة الطيران فى المنطقة.
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