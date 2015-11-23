بالصور.. مساعد وزير الداخلية يساعد مسنا للدخول للجنة الانتخابات بالقليوبية

فى لافتة طيبة قام اللواء محمود يسرى مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا بمساعدة رجل مسن يجلس على كرسى متحرك للدخول للجنة الانتخابات ببنها، ليدلى بصوته فى اليوم الثانى للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية بمحافظة القليوبية.

وكان اللواء محمود يسرى مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا يرافقه اللواء سعيد شلبى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، قام بالمرور على اللجان الانتخابية بنطاق دوائر المحافظة وتفقدا الحالة الأمنية‏ فى اللجان الانتخابية.

ويتنافس فى القليوبية 275 مرشحا فرديا على 24 مقعدا فرديا بـ 10 دوائر منهم 26 فى دائرة مركز بنها، و22 بدائرة قسم بنها، و12 بكفر شكر، و25 بطوخ، و18 بالقناطر، و27 مرشحا بقليوب، و32 بدائرة قسم أول شبرا، و36 بدائرة قسم ثان شبرا و48 بالخانكة والخصوص والعبور، و29 بشبين القناطر.

ويبلغ عدد الناخبين بالقليوبية 2 مليون و848 ألفا و665 يصوتون فى 1248 لجنة فرعية بإشراف 546 مركزا انتخابيا وتوزع المقاعد على الدوائر الـ10 بواقع مقعد واحد لدائرتين ومقعدين لدائرتين و3 مقاعد لـ5 دوائر و4 مقاعد لدائرة واحدة.



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