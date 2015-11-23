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قاض يطرد مندوبة مرشح من لجنة بسبب توجيه الناخبين فى منوف

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قاض يطرد مندوبة مرشح من لجنة بسبب توجيه الناخبين فى منوف قاض يطرد مندوبة مرشح من لجنة بسبب توجيه الناخبين فى منوف
طرد قاضى اللجنة رقم 19، بمدرسة الابتدائية الجديدة مندوبة المرشح محمد الهوارى لقيامها بتوجيه الناخبين وتحذيرها أكتر من مرة دون جدوى.

ويبلغ عدد الناخبين بالمنوفية 2 مليون و403 آلاف و141، يصوتون فى 9 دوائر، عبر 1089 لجنة فرعية يشرف عليها 523 مركزا انتخابيا لاختيار 20 نائبا فرديا و5 بالقائمة.

وتوزع المقاعد فى المحافظة بواقع مقعد واحد لكل من 3 دوائر ومقعدين لكل من 3 دوائر، و3 مقاعد لدائرة واحدة و4 مقاعد لكل من دائرتين.

وبشكل شامل يتنافس فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2872 مرشحا على 222 مقعدا فرديا فى 102 دائرة بـ 13 محافظة تضم 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء ".

وفى نظام القوائم المخصص له بالمرحلة الثانية 60 مقعدا بقطاعين، حيث تتنافس بقطاع القاهرة – الذى يضم القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط - 4 قوائم على 45 مقعدا بإجمالى 180 مرشحا وهى "فى حب ، والنور، والتحالف الجمهورى وتيار الاستقلال".

ويبلغ نصيب القاهرة من لـ6 محافظات المكونة للقطاع 14 مقعدا، والقليوبية 7، والدقهلية 8، والمنوفية 5، والغربية 7، وكفر الشيخ 4 مقاعد.

وفى قطاع شرق الدلتا – الذى يضم الشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء - تغرد "فى حب مصر" منفردة وتحتاج لحصد مقاعدها الـ 15 حصولها على 5% فقط من اصوات الناخبين وإلا أعيد فتح باب الترشح من جديد على نظام القوائم بالقطاع.

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا يتم انتخابهم بالقائمة من خلال 4 قطاعات و28 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية.

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مصر 365

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