أنشيلوتي: لا أمانع في العودة لريال مدريد.. ولكن

(إفي): قال المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي أنه مستعد للعودة لتدريب ريال مدريد الإسباني ولكن "ليس هذا الموسم".

وأشار أنشيلوتي إلى أنه لا يعتقد بوجود مشكلات بين البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الريال ومدرب الفريق الحالي رافائيل بنيتيث، وذلك في مقابلة مع اذاعة (راي) الإيطالية.

وقال المدرب السابق للفريق الملكي: "سأعود بدون شك ولكن ليس هذا الموسم، لقد قررت وليس الآن أنني سأتوقف هذا العام عن التدريب، بهذه الطريقة العام المقبل سأكون مستعدا للتدريب مجددا، ربما في ريال مدريد أو باريس سان جيرمان (الفرنسي) أو تشيلسي (الانجليزي)، دائما ما خضت تجارب كبرى في أوروبا".

وأضاف المدرب الفائز مع ريال مدريد بدوري الأبطال في 2014 "تحدثت مع كريستيانو منذ أيام قليلة، ولكنه لم يخبرني بوجود أي مشاكل محتملة مع المدرب".

ودافع أنشيلوتي عن بينيتث الذي مني الفريق تحت قيادته السبت الماضي بخسارة قوية من برشلونة في كلاسيكو الليجا برباعية نظيفة على ملعب البرنابيو "كل مدرب لديه افكاره ويطبقها في الملعب".

وأضاف"نحن لا زلنا في بداية الموسم ويوجد وقت لاصلاح الأشياء، في إيه سي ميلان اتهموني دائما بوضع التشكيل الذي يرغب فيه الرئيس برلسكوني وفي ريال مدريد أيضا، أعتقد أنه من الأفضل أن تموت من أجل أفكارك".