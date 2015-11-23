«بوتين»: زيادة إنتاج الغاز إلى 885 مليار متر مكعب بحلول عام 2035

أعلن فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، اليوم الإثنين، أن روسيا تعد استراتيجية وطنية للطاقة، بزيادة إنتاج الغاز إلى 885 مليار متر مكعب بحلول عام 2035 وزيادة في صادرات الغاز نحو الاتجاه الأسيوي ليصل إلى 128 مليار متر مكعب.

وقال بوتين في منتدى مصدري الغاز المنعقد في طهران، اليوم:‘‘في الاستراتيجية الروسية الوطنية للطاقة التي تعد حتى عام 2035، نحن نضع زيادة كبيرة بمقدار 40 بالمائة في إنتاج الغاز الطبيعي. إذا أنتجنا في عام 2014 الماضي 578 مليار متر مكعب، فبحلول عام 2035 نحن نخطط لإنتاج 885 مليار متر مكعب’’.بحسب ما أفادته “سبوتنيك”.

> وأكد ‘‘نخطط مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي لتنفيذ عدد من المشاريع في الطاقة، وننسق مع تركيا المسائل المتعلقة بتوريدات المسار الجنوبي، وسنقوم أيضاً بزيادة توريدات الغاز باتجاه الشرق، حيث عملنا إيجابي مع الصين والهند ودول آسيوية أخرى. ونخطط لزيادة صادراتنا في الاتجاه الآسيوي من 6 بالمائة إلى 30 بالمائة، أي حتى 128 مليار متر مكعب من الغاز‘‘.