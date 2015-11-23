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احتجاز أحد أنصار مرشح لمجلس النواب بتهمة توجيه الناخبين فى المطرية

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احتجاز أحد أنصار مرشح لمجلس النواب بتهمة توجيه الناخبين فى المطرية احتجاز أحد أنصار مرشح لمجلس النواب بتهمة توجيه الناخبين فى المطرية
احتجزت قبل قليل، قوات الشرطة المكلفة بتأمين مقر اللجان الفرعية بمدرسة "على بن أبى طالب" التابعة لدائرة المطرية، مواطنا من أنصار أحد المرشحين بعد ضبطه يوجه الناخبين قبل دخولهم لمقر اللجنة للتصويت لصالح مرشحه.

وقال النقيب مصطفى شلبى أحد الضباط المكلفين بالتأمين لـ"اليوم السابع"، إنه من المقرر أن يتم فحص المتهم وتحرير محضر بالواقعة تمهيدا لعرضه على النيابة العامة.

ويتنافس بالقاهرة 536 مرشحا فرديا فى 24 دائرة لحصد 49 مقعدا فرديا إضافة إلى 14 بالقائمة ويبلغ عدد الناخبين 7 ملايين و42 ألفا و741 مواطنا يصوتون فى 2854 لجنة فرعية بإشراف 819 مركزا انتخابيا.

يتنافس فى دائرة مدينة نصر 62 مرشحًا وحلوان 57 مرشحاً، والساحل 47 مرشحًا، والنزهة ومصر الجديدة 44 مرشحا وعين شمس 44 مرشحًا والزيتون والأميرية 43 مرشحا، والمطرية 40 مرشحًا، والشرابية والزاوية 35 مرشحًا، وروض الفرج، وشبرا 34 مرشحا، والمرج 34 مرشحًا، وحدائق القبة 32 مرشحًا، ودائرة شرق القاهرة 30 مرشحا، والسلام 30 مرشحًا، والوايلى والظاهر 24 مرشحًا، وقصر النيل 20 مرشحا.

وبشكل شامل يتنافس فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2872 مرشحا على 222 مقعدا فرديا فى 102 دائرة بـ13 محافظة تضم 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم المخصص له بالمرحلة الثانية 60 مقعدا بقطاعين، حيث تتنافس بقطاع القاهرة، الذى يضم القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط، 4 قوائم على 45 مقعدا بإجمالى 180 مرشحا وهى "فى حب ، والنور، والتحالف الجمهورى وتيار الاستقلال".

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مصر 365

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