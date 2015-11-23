خلطة مجربة لتنظيف البالوعة

ان تسليك أنابيب الصرف المسدودة وتنظيف البالوعات، من بين شؤون تدبير المنزل الهامة، منعاً من انتشار الروائح الكريهة فيه.

"سيدتي. نت" يقدم الخلطة المجربة الآتية، لهذه الغاية:

أنت بحاجة إلى:

- ملعقة من الملح.

- القليل من "البايكينج صودا".

- سلك معدني.



الطريقة:

1. قومي بإخراج الأوساخ العالقة، من خلال إدخال السلك المعدني في البالوعة.

2. ضعي ملعقةً من الملح، فيها.

3. من ثم أضيفي ربع فنجان من "البايكينج صودا" والقليل من الماء الساخن.

4- اتركي الخليط لمدة ساعة.

5- وأخيراً، اشطفي الحوض الذي يحوي البالوعة، أو الأرضية، بالماء البارد.