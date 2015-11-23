خلطة مجربة لتنظيف البالوعة
الإثنين 23-11-2015 19:29
ان تسليك أنابيب الصرف المسدودة وتنظيف البالوعات، من بين شؤون تدبير المنزل الهامة، منعاً من انتشار الروائح الكريهة فيه.
"سيدتي. نت" يقدم الخلطة المجربة الآتية، لهذه الغاية:
أنت بحاجة إلى:
- ملعقة من الملح.
- القليل من "البايكينج صودا".
- سلك معدني.
الطريقة:
1. قومي بإخراج الأوساخ العالقة، من خلال إدخال السلك المعدني في البالوعة.
2. ضعي ملعقةً من الملح، فيها.
3. من ثم أضيفي ربع فنجان من "البايكينج صودا" والقليل من الماء الساخن.
4- اتركي الخليط لمدة ساعة.
5- وأخيراً، اشطفي الحوض الذي يحوي البالوعة، أو الأرضية، بالماء البارد.