بالصور.. إقبال ضعيف على اللجان بكفر الشيخ والصوت بـ500جنيه

شهدت لجان الانتخابات بمحافظة كفر الشيخ بالدوائر الثمانية، انخفاض إقبال الناخبين على عكس المتوقع في اليوم الثاني للإنتخبات البرلمانية.

كما شهدت مدن وقرى المحافظة السيارات تجوب القرى والمدن لإخراج الناخبين من منازلهم للآلاء بأصواتهم ودفع مبالغ مالية، ووصل ثمن الصوت الواحد 500جنيه لضمان نيل المقعد في عدد من دوائر المحافظة وعلى رأسها الدائرة الأولى ومقرها بندر كفر الشيخ .

ويبلغ عدد الناخبين بكفر الشيخ 2 مليون و28 ألفا و433 مواطنا يصوتون فى 958 لجنة فرعية يشرف عليها 529 مركزا انتخابيا، بـ 8 دوائر تفرز 16 نائبا فرديا من بين 201 متنافسا إضافة إلى 4 نواب بنظام القائمة

>ويخصص لدائرة مدينة كفر الشيخ "مقعد " ودائرة كفر الشيخ "مقعدين" ودائرة سيدى سالم"مقعدين" ودائرة البرلس"مقعد" ودائرة الحامول وبيلا "3 مقاعد" ودائرة الرياض "مقعد" ودائرة دسوق "4 مقاعد" ودائرة مطوبس وفوه"مقعدين".

وبشكل شامل يتنافس فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2872 مرشحا على 222 مقعدا فرديا فى 102 دائرة بـ 13 محافظة تضم 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء ".

وفى نظام القوائم المخصص له بالمرحلة الثانية 60 مقعدا بقطاعين حيث تتنافس ب قطاع القاهرة – الذى يضم القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط - 4 قوائم على 45 مقعدا بإجمالى 180 مرشحا وهى "فى حب مصر، والنور، والتحالف الجمهورى وتيار الاستقلال".

ويبلغ نصيب القاهرة من لـ 6 محافظات المكونة للقطاع 14 مقعدا، والقليوبية 7، والدقهلية 8، والمنوفية 5، والغربية 7، وكفر الشيخ 4 مقاعد.

وفى قطاع شرق الدلتا – الذى يضم الشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء - تغرد "فى حب مصر"منفردة وتحتاج لحصد مقاعدها الـ 15 حصولها على 5% فقط من اصوات الناخبين وإلا أعيد فتح باب الترشح من جديد على نظام القوائم بالقطاع.

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا يتم انتخابهم بالقائمة من خلال 4 قطاعات و28 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية.



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