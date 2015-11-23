ضبط هارب من حكم بالإعدام فى الغردقة

تمكنت مباحث قسم شرطة ثان الغردقة من ضبط هارب من حكم إعدام في قضية قتل عمد بمحافظة قنا ومتهم قي ثلاث قضايا جنائية، وذلك اثناء تنكره بشارع الكهف.

تلقي اللواء عادل التونسي مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من الرائد أحمد لاشين يفيد تمكن الرائد هشام الأمير والنقيبين طارق سكر وعلي عبد المحسن معاونا مباحث القسم من إلقاء القبض علي هارب من حكم بالإعدام.

كانت قد وردت معلومات تفيد بتواجد المدعو " بسام. س" 23 سنة داخل شقة بمنطقة الكهف محكوم عليه بالإعدام شنقا في القضية رقم 11854 لسنة 2014 جنايات مركز قنا وسبق اتهامه في ثلاث قضايا قتل عمد في قنا وقضية مخدرات بالغردقة وأخري خطف بقسم ثان الغردقة.

تم إلقاء القبض عليه، وتم ترحيله للنيابة العامة لنظر في أمره في القضايا التي مازالت محل تحقيقات.

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