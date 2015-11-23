البنك الأهلي: 35 مليار جنيه إجمالي مدخرات الشهادة البلاتينية حتى الآن

قال عضو مجلس الإدارة التنفيذي والمشرف على قطاع الديون المتعثرة بالبنك الأهلي يحيى أبو الفتوح اليوم /الإثنين/ إن إجمالى حصيلة مدخرات البنك الأهلي من الشهادة البلاتينية الشهرية الجديدة الثلاثية بلغ حتى الآن 35 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الإيداعات الجديدة التي جذبتها الشهادة الجديدة من خارج القطاع المصرفي بلغت حوالي 7 مليارات جنيه.

وأضاف أبو الفتوح وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الهدف من طرح الشهادات الإدخارية بفائدة 5ر12% هو تحقيق الشمول المالي وزيادة عدد المتعاملين مع البنوك، وتعتبر عملية طرح الشهادات أفضل وسيلة لإعادة استثمار هذه الأموال في شتى المشروعات.

ولفت إلى أن حصيلة بيع شهادات الادخار الجديدة التي تبلغ مدتها 3 سنوات بمصرفه ارتفعت خلال الأيام الماضية، مؤكداً أن قيمة العائد السنوي تصرف شهرياً .

وتعتبر الشهادات البلاتينية من أهم الأوعية الادخارية التي تصدرها البنوك، والتي تشهد إقبالاً كبيراً من جمهور العملاء نظرا إلى مناسبة مدتها التى تبلغ 3 سنوات، وارتفاع سعر الفائدة ودورية صرف العائد الجديدة كل شهر، وثبات العائد طوال مدة الشهادة ولمناسبة دورية صرف العائد مع احتياجاتهم المعيشية المتباينة والمتنوعة.