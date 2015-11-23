بالصور.. مدير أمن القليوبية: نقل 4ضباط خارج المحافظة لقرابتهم بمرشحين

أكد اللواء سعيد شلبي مدير أمن القليوبية أنه تم نقل 4 ضباط من أماكن عملهم داخل المديرية إلى خارج المحافظة، بسبب صلة القرابة ببعض المرشحين، ضماناً لنزاهة العملية الانتخابية.

وأضاف مدير الأمن خلال جولة تفقدية بدائرة كفر شكر، رافقه خلالها العميد حسين جندية مأمور المركز أن هناك 3 غرف عمليات لمتابعة العملية الإنتخابية بالمحافظة، وهناك تعاون وتنسيق تام بين قوات الشرطة والجيش، وتم نشر عدد من الدوريات الأمنية والتمركزات الأمنية وعناصر الشرطة السرية لمتابعة الحالة الأمنية أمام مقارات اللجان، ونقف على مسافة متساوية من كافة المرشحين.

وطالب قوات التأمين الشرطية بالدفع بزيادة التعزيزات الأمنية أمام اللجان، تحسباً لحدوث أى مناوشات فى الساعات الاخيرة من إقتراع الناخبين من قبل المرشحين وأنصارهم

> يتنافس فى القليوبية 275 مرشحًا فرديا على 25 مقعدا فرديا بـ 10 دوائر منهم 26 فى دائرة مركز بنها، و22 بدائرة قسم بنها، و12 بكفر شكر، و25 بطوخ، و18 بالقناطر، و27 مرشحا بقليوب، و32 بدائرة قسم أول شبرا، و36 بدائرة قسم ثان شبرا و48 بالخانكة والخصوص والعبور، و29 بشبين القناطر.

ويبلغ عدد الناخبين بالقليوبية 2 مليون و848 ألفا و665 يصوتون فى 1248 لجنة فرعية باشراف 546 مركزا انتخابيا وتوزع المقاعد على الدوائر الـ 10 بواقع مقعد واحد لدائرتين ومقعدين لدائرتين و3 مقاعد لـ 5 دوائر و4 مقاعد لدائرة واحدة.

>وبشكل شامل يتنافس فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2872 مرشحا على 222 مقعدا فرديا فى 102 دائرة بـ 13 محافظة تضم 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء ".

وفى نظام القوائم المخصص له بالمرحلة الثانية 60 مقعدا بقطاعين حيث تتنافس ب قطاع القاهرة – الذى يضم القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط - 4 قوائم على 45 مقعدا بإجمالى 180 مرشحا وهى "فى حب مصر، والنور، والتحالف الجمهورى وتيار الاستقلال".

>ويبلغ نصيب القاهرة من لـ 6 محافظات المكونة للقطاع 14 مقعدا، والقليوبية 7، والدقهلية 8، والمنوفية 5، والغربية 7، وكفر الشيخ 4 مقاعد.



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