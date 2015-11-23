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بالفيديو.. بـ"العجلة والتريينج سوت".. سما المصرى تدلى بصوتها فى الأزبكية

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بالفيديو.. بـ"العجلة والتريينج سوت".. سما المصرى تدلى بصوتها فى الأزبكية بالفيديو.. بـ"العجلة والتريينج سوت".. سما المصرى تدلى بصوتها فى الأزبكية
وصلت منذ قليل، الفنانة سما المصرى إلى مقر لجنة نقابة المهن التعليمية بدائرة الأزبكية، وهى تقود دراجة هوائية، وذلك للإدلاء بصوتها فى اليوم الثانى للمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية.


>ويتنافس بالقاهرة 536 مرشحا فرديا فى 24 دائرة لحصد 49 مقعدا فرديا، إضافة إلى 14 بالقائمة ويبلغ عدد الناخبين 7 ملايين و42 ألفا و741 مواطنا يصوتون فى 2854 لجنة فرعية بإشراف 819 مركزا انتخابيا.

اليوم السابع -11 -2015

يتنافس فى دائرة مدينة نصر 62 مرشحًا وحلوان 57 مرشحاً، والساحل 47 مرشحًا، والنزهة ومصر الجديدة 44 مرشحا وعين شمس 44 مرشحًا والزيتون والأميرية 43 مرشحا، والمطرية 40 مرشحًا، والشرابية والزاوية 35 مرشحًا وروض الفرج وشبرا 34 مرشحا والمرج 34 مرشحًا وحدائق القبة 32 مرشحًا، ودائرة شرق القاهرة 30 مرشحا والسلام 30 مرشحًا والوايلى والظاهر 24 مرشحًا، وقصر النيل 20 مرشحا.

اليوم السابع -11 -2015

وبشكل شامل يتنافس فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2872 مرشحا على 222 مقعدا فرديا فى 102 دائرة بـ 13 محافظة، تضم 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا هى “القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء “.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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