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أبولا: فيريرا مدرب شابي الجديد في السد القطري.. ومانويل جوزيه؟

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أبولا: فيريرا مدرب شابي الجديد في السد القطري.. ومانويل جوزيه؟ أبولا: فيريرا مدرب شابي الجديد في السد القطري.. ومانويل جوزيه؟

كشفت صحيفة "أبولا" البرتغالية أن جوسفالدو فيريرا المدرب البرتغالي السابق لنادي الزمالك، بات قريبا من تدريب نادي السد القطري.

وعنونت الصحيفة خبرها على موقعها الرسمي: "فيريرا سيدرب شابي".

كان فيريرا قد أرسل خطابا رسميا لإدارة الزمالك، أكد فيه عدم عودته مرة أخرى لقيادة الفريق بعد انتهاء فترة التوقف الحالية.

الصحيفة أكدت أن الإعلان الرسمي عن القرار سيكون يوم غدا الثلاثاء، حيث سيسافر فيريرا إلى العاصمة القطرية الدوحة.

مانويل جوزيه

في نفس الإطار، ذكر الحساب الرسمي لقناة "الكأس" القطرية على "تويتر" أن مواطنه البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي اقترب من تدريب السد.

ويحتل السد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد21 نقطة عقب مرور 9 جولات.

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