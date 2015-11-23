مشاجرة بين أنصار مرشح وأعضاء حملة ابن شقيقته فى الركابية بدمياط

شهد محيط لجنة مدرسة عبد المجيد شلبى بقرية الركابية التابعة لمركز كفر سعد بدمياط مشاجرة بين أنصار المرشح حمدى شلبى النائب وبين أنصار ابن شقيقته المرشح الحسينى عبد القادر، بسبب توجيه الناخبين.

ويبلغ عدد الناخبين فى دمياط 930 ألفا و969 مواطنا يصوتون فى 436 لجنة فرعية بإشراف 228 مركزا انتخابيا بـ 3 دوائر لاختيار 7 نواب "فردى" من بين 101 متنافسا و2 "قائمة".

ويخصص لدائرة كفر سعد وكفر البطيخ "مقعدين" ودائرة دائرة فارسكور والزرقا "مقعدين" ودائرة بندر ومركز دمياط "3 مقاعد".

وبشكل شامل يتنافس فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2872 مرشحا على 222 مقعدا فرديا فى 102 دائرة بـ 13 محافظة تضم 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء ".

وفى نظام القوائم المخصص له بالمرحلة الثانية 60 مقعدا بقطاعين حيث تتنافس ب قطاع القاهرة – الذى يضم القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط - 4 قوائم على 45 مقعدا بإجمالى 180 مرشحا وهى "فى حب مصر، والنور، والتحالف الجمهورى وتيار الاستقلال".

>ويبلغ نصيب القاهرة من لـ 6 محافظات المكونة للقطاع 14 مقعدا، والقليوبية 7، والدقهلية 8، والمنوفية 5، والغربية 7، وكفر الشيخ 4 مقاعد.

وفى قطاع شرق الدلتا – الذى يضم الشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء - تغرد "فى حب مصر"منفردة وتحتاج لحصد مقاعدها الـ 15 حصولها على 5% فقط من اصوات الناخبين وإلا أعيد فتح باب الترشح من جديد على نظام القوائم بالقطاع.

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا يتم انتخابهم بالقائمة من خلال 4 قطاعات و28 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية.

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