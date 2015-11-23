منح الفريق حفتر الرئاسة الفخرية "لجمعية ضحايا حرب تشاد"

منحت جمعية ضحايا حرب تشاد(الليبية)، الفريق أول ركن، خليفة حفتر الرئاسة الفخرية للجمعية، فى اجتماع حضره لفيف من مؤسسات المجتمع المدنى وشخصيات رسمية.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية المكلف، محمود بوبطانه، فى تصريح له اليوم، أن الاجتماع جاء لتنصيب الفريق أول ركن خليفة بالقاسم حفتر رئيساً فخرياً لجمعية ضحايا حرب التشاد.

وأوضح، أن فكرة التنصيب جاءت كمقترح من مجلس إدارة الجمعية وتم الموافقة عليه بالإجماع من كل الفروع فى المنطقة الشرقية وبعض الجنوبية والتى بلغ عدد منتسبيها سبعة وعشرين ألف منتسب.

و أكد بوبطانة أن أعضاء الجمعية قد سلموا للقائد العام درع البطولة والتنصيب الفخرى فى مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة فى مدينه المرج.

وطالب رئيس مجلس الإدارة بتعويض المتضررين – الذين تم استغلالهم فى الحرب وزجهم فيها وأهاليهم مادياً ومعنوياً خصوصاً المدنيين منهم، ومُحاسبة المسؤولين فى تلك الفترة والاقتصاص منهم.

كما ناشد الحكومة المؤقتة بضرورة الدعم وتقديم يد العون لهم نظراً لغياب التمويل وعدم رصد ميزانية التعويض المقررة مسبقا.ً

يذكر أن جمعية ضحايا تشاد هى من مؤسسات المجتمع المدنى الليبى تأسست فى عام 2009 ثم تغير مُسمى الجمعية من الآثال إلى جمعية ثوار ليبيا فى عام2011، وثم تغير مُسمى الجمعية تزامناً مع عملية الكرامة التى انطلقت فى العام الماضى لتصبح باسم “جمعية ضحايا تشاد ".