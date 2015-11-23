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روسيا تعلن قصف 472 هدفا إرهابيا فى الـ48 ساعة الأخيرة بسوريا

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روسيا تعلن قصف 472 هدفا إرهابيا فى الـ48 ساعة الأخيرة بسوريا روسيا تعلن قصف 472 هدفا إرهابيا فى الـ48 ساعة الأخيرة بسوريا

>أعلن الجيش الروسى الاثنين انه قصف 472 "هدفا ارهابيا" فى سوريا فى الساعات الـ48 الاخيرة، مؤكدا تدمير "ارتال من الصهاريج" ومصاف يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية فى شمال البلاد وشرقها.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية فى بيان ان "هذه الاهداف فى مناطق تدمر ودير الزور والرقة تخضع للإرهابيين وتشكل احدى موارد تمويلهم".

وقامت الطائرات الحربية الروسية ب141 طلعة فى محافظات حلب (شمال غرب) وادلب (شمال غرب) واللاذقية (غرب) وحماة (وسط) وحمص (وسط) والرقة (شرق) ودير الزور (شرق) وفى منطقة دمشق.

ولا تخضع هذه المناطق جميعها لجهاديى تنظيم الدولة الاسلامية.

وتحدث البيان عن رصد "رتلين من الاليات التى تنقل النفط الى مصاف خاضعة لتنظيم الدولة الاسلامية فى محافظة الرقة" مضيفا ان طائرات سوخوى 34 دمرت "80 الية" وقصفت مصفاة تقع على بعد 50 كلم جنوب الرقة.

كما اكد تدمير خزان نفطى على بعد 50 كلم شمال دير الزور.

وتلقى الطيران الروسى فى الاسبوع الفائت الاوامر بقصف شاحنات صهاريج تنقل مشتقات نفطية فى المناطق الخاضعة للتنظيم الجهادى من اجل قطع المورد الرئيسى لتمويله.

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