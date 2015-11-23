تجربة إطفاء حريق في ميناء بورسعيد

أجرى ميناء بورسعيد، اليوم الاثنين، تجربة إطفاء حريق بمبنى إدارة المركبات وتم تمثيل حريق نشب فجأة بجانب إحدى السيارات، وتم التعامل مع الحريق عن طريق موظفي الإدارة، اللذين قاموا بإخلاء المكان واستخدام أجهزة الإطفاء التي تم تدريبهم على استعمالها، و قاموا بإخماد الحريق وتمت السيطرة عليه، وانتهت التجربة بنجاح.

> ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل، بالتركيز على إجراءات الأمن والسلامة بالموانئ البحرية.