البورصة تخسر 5.3 مليار جنيه.. ومؤشرها يهبط 2.36 %

عاودت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية.

وخسر رأسمال السوق لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.3 مليار جنيه، ليبلغ مستوى 6,418 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو8,656 مليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي اكس 30 بنحو 2.36 فى المائة ليبلغ مستوى 32,6451 نقطة، وتراجع مؤشر إيجي اكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 1.8 فى المائة ليبلغ مستوى 5,353 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا، والذى خسر نحو 1.4 فى المائة من قيمته ليبلغ مستوى 48,762 نقطة.