وزير التموين: تعميم وجبة "كمل وجبتك" بكافة المنافذ الاستهلاكية نهاية نوفمبر

قال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين ، أنه تم التعاقد على 800 ألف رأس عجول للتوريد، مضيفاً أن سعر الدواجن الآن 20 جنيه للكيلو، ونسعى لوضع حلول لتوريد الأعلاف والذرة، لافتا إلى أنه تم طرح السلع الاساسية بأسعار معقولة ومنتج كون وجبتك بسعر لا يتعدى ٣٠ جنيها.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن ٧٠٪ من المنافذ الاستهلاكية تم طرح بها هذه الوجبات وسيتم تعميمها بنسبة ١٠٠٪ بجميع المنافذ على مستوى الجمهورية نهاية الشهر الجارى.

وأشار إلى أن الدولة "تفاصل لحساب المواطن المصرى لكسر الاحتكارات التى من الممكن أن تكون قائمة فى سلع بعينها"، موضحاً أنه يتم العمل على الأجل المتوسط وفتح منطقة بسوق العبور منذ يوميين، موضحاً أنه يتم التعاقد على انشاء مناطق لوجستية فى مناطق مختلفة ومناطق تجارية وأسواق.

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