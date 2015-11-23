اعرفي عطرك من شخصيتك!

ندعوك للتعرف على خصائص العطور المتعدّدة مع كيفيّة اختيارها بحسب شخصيتك، كذلك يمكنك التعرّف على خطوات وضع العطر:

- العطور المنعشة وعطور الزهور، تليق بالشخصية المنفتحة والجريئة.

- أما العناصر الشرقية، ذات الرائحة النفاذة، فتناسب المرأة الغامضة الحسيّة.

- العناصر برائحة البودرة، تناسب النساء العاطفيات النرجسيات.

- روائح الزهور والفاكهة، تناسب الشخصية المتفائلة التي تعرف كيفية المضي قدماً.

- أما العطور القبرصية، فتناسب المرأة صاحبة الشخصية القوية والطموحة.

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عالجي بشرتك إذا كانت جافة، لأنّ العطور لن تدوم طويلاً على بشرة جافة، فزيوت البشرة تعمل على التمسك برائحة العطر وتبقيه لمدة طويلة. أما إذا لم تنجحي في ترطيب بشرتك وبقيت جافة، فعليك اختيار عطور المسك وخشب الصندل، لأنّها تقاوم الجفاف.

طريقة وضع العطر

تقوم أغلب النساء بالمبالغة في رش العطور ، معتقدة أنها تحتاج لهذه الكمية الكبيرة ليبقى عطرها فوّاحاً، والحقيقة أنّ رشة واحدة فقط بشكل صحيح سوف تدوم طوال اليوم. وإليك الطريقة الصحيحة: امسكي زجاجة العطر ببساطة أمام نفسك، ورشّي ضخة واحدة في الهواء، ثم امشي من خلال الرذاذ. فذلك سيجعل الجسيمات المحمولة جوّاً من العطر تنجذب إلى بشرتك، وألياف ملابسك وستعلق بها باعثة عطرا لطيفا يدوم على مدار اليوم.

وهناك طريقة أخرى تسمّى الربت، وهي الطريقة المثلى إذا كنت تستخدمين عطوراً زيتية أو نقية. وعليك ببساطة وضع معصمك مقابل فوهة الزجاجة، ثم قلب الزجاجة رأساً على عقب، محكمة مسك فتحة الزجاجة بمعصمك. وبعد وضع زجاجة العطر مكانها، قومي بربت معصميك معاً بلطف، لينتقل العطر من رسغ إلى آخر.

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