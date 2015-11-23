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مسجل خطر ينتحر بإطلاق النار على نفسه بسبب هروبه من 4 قضايا قتل بأطفيح

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مسجل خطر ينتحر بإطلاق النار على نفسه بسبب هروبه من 4 قضايا قتل بأطفيح مسجل خطر ينتحر بإطلاق النار على نفسه بسبب هروبه من 4 قضايا قتل بأطفيح
انتحر مسجل خطر بإطلاق النار على نفسه بأطفيح، وكشفت التحريات أن المتهم متورط فى 4 قضايا قتل وهارب من الشرطة منذ فترة طويلة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم محمد سعد رئيس مباحث قسم شرطة أطفيح بلاغا بانتحار "أحمد.م" 23 سنة مسجل خطر، بإطلاق النار على نفسه.

وبإجراء التحريات تبين أن المنتحر متهم فى 4 قضايا قتل وهارب بمنطقة زراعية، وأنه قبل انتحاره اتصل بأحد أقاربه وأخبره أنه سينتحر لعدم قدرته على استمرار هربه من الشرطة، بالانتقال إلى محل الواقعة عثر عليه مصابا بطلق نارى، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.
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