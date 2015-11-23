أخبار عاجلة

مرتضى منصور يهاجم ثلاثي الزمالك: «عملتوا سحر إسود» -
شوقي السعيد يثير غضب جماهير الزمالك بـ«صورة» على إنستجرام -
رضا عبد العال: «فِكر الجوهري بِِِِِِطل.. وكوبر لازم يمشي» -
رؤى - أسامة الأزهري: الهدف الأسمى الذي جاء من أجله الأنبياء جميعا هو " الحياة " -
رؤى - أسامة الأزهري: فلسفة " موت الإله " هي تنحية فكرة الألوهية ع كل مناهج التفكير -
حضري بنفسك هذا الكريم الطبيعي لعلاج الهالات السوداء خلال أسبوعين فقط -
الماسك السحري لبشرة ساحرة و براقة من اول استعمال -
السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما -
تجربتي في فقدان شحوم المؤخرة و الفخذين شاركوني نجاحي -
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

المتحدث العسكرى: مقتل 5 متسللين سودانيين وإصابة 6 على الحدود الشرقية

Google+ Print
المتحدث العسكرى: مقتل 5 متسللين سودانيين وإصابة 6 على الحدود الشرقية المتحدث العسكرى: مقتل 5 متسللين سودانيين وإصابة 6 على الحدود الشرقية
قال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى، إن قوات إنفاذ القانون المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية فى الاتجاه الإستراتيجى الشمالى الشرقى، نجحت فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين 23 / 11 / 2015 من إحباط محاولة لتسلل الأفراد عبر خط الحدود الدولية.

وأوضح المتحدث العسكرى فى بيان له، أن العناصر المكلفة بتأمين المنطقة الحدودية قد رصدت فجر اليوم قيام مجموعة من الأفراد الأفارقة بمحاولة التسلل من الغرب إلى الشرق عبر خط الحدود الدولية بالتعاون وتحت إشراف عناصر إجرامية تقوم بتسهيل أعمال الهجرة غير الشرعية، وعلى الفور قامت القوات بإطلاق عدد من الطلقات التحذيرية والتحرك للقبض على المتسللين الذين بادروا بإطلاق النيران على قوة التأمين، مما نتج عنه إصابة مجند بطلق نارى نافذ بالظهر.

وأضاف: "قامت القوات بالتعامل مع مصادر إنتاج النيران لإسكاتها وضبط هذه العناصر الإجرامية، مما أسفر عن مقتل (5) وإصابة (6) من المتسللين والقبض على (5) آخرين وتبين أنهم جميعاً يحملون الجنسية السودانية.


>

مجند القوات المسلحة الذى تعرض لطلقة نافذة فى البطن والظهر بمعرفة المتسللين


>- مصرع 5 أفارقة وإصابة 11 آخرين أثناء محاولتهم التسلل إلى إسرائيل
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365