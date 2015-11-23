المتحدث العسكرى: مقتل 5 متسللين سودانيين وإصابة 6 على الحدود الشرقية

قال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى، إن قوات إنفاذ القانون المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية فى الاتجاه الإستراتيجى الشمالى الشرقى، نجحت فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين 23 / 11 / 2015 من إحباط محاولة لتسلل الأفراد عبر خط الحدود الدولية.

وأوضح المتحدث العسكرى فى بيان له، أن العناصر المكلفة بتأمين المنطقة الحدودية قد رصدت فجر اليوم قيام مجموعة من الأفراد الأفارقة بمحاولة التسلل من الغرب إلى الشرق عبر خط الحدود الدولية بالتعاون وتحت إشراف عناصر إجرامية تقوم بتسهيل أعمال الهجرة غير الشرعية، وعلى الفور قامت القوات بإطلاق عدد من الطلقات التحذيرية والتحرك للقبض على المتسللين الذين بادروا بإطلاق النيران على قوة التأمين، مما نتج عنه إصابة مجند بطلق نارى نافذ بالظهر.

وأضاف: "قامت القوات بالتعامل مع مصادر إنتاج النيران لإسكاتها وضبط هذه العناصر الإجرامية، مما أسفر عن مقتل (5) وإصابة (6) من المتسللين والقبض على (5) آخرين وتبين أنهم جميعاً يحملون الجنسية السودانية.



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مجند القوات المسلحة الذى تعرض لطلقة نافذة فى البطن والظهر بمعرفة المتسللين

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