عقار مصرى يعالج فيروسات الكبد بنسبة 100%

انعقد فى الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر الحالى، المؤتمر السنوى للجمعية الأمريكية لدراسة أمراض الكبد بسان فرانسيسكو. والذى يعد أكبر تجمع سنوى لأطباء الجهاز الهضمى والكبد على مستوى العالم.

وأكد استشارى أمراض الجهاز الهضمى والمناظير الدكتور محمد أنور سليمان أحد المشاركين، أن هذا المؤتمر يحضره سنويا ما يزيد عن ٨٠٠٠ طبيب وسط حضور قوى للأطباء المصريين.

وأشار إلى أنه تم عرض الكثير من الأبحاث عن العلاجات الجديدة لفيروس سى بنِسَب نجاح تقترب من ١٠٠٪.

كما تم عرض التجربة المصرية من خلال اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية وقد لاقت تقدير وإعجاب الحضور .

كذلك عرضت دراسة بحثية على عقار جديد يتم إنتاجه فى مصر بنِسَب نجاح ١٠٠٪ لمرضى فيروس سى النوع الرابع (بدون تليف)، وقد لاقت أيضا الدراسة المصرية ثناء وتشجيعا كبيرا من الحضور.

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