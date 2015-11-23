أخبار عاجلة

مرتضى منصور يهاجم ثلاثي الزمالك: «عملتوا سحر إسود» -
شوقي السعيد يثير غضب جماهير الزمالك بـ«صورة» على إنستجرام -
رضا عبد العال: «فِكر الجوهري بِِِِِِطل.. وكوبر لازم يمشي» -
رؤى - أسامة الأزهري: الهدف الأسمى الذي جاء من أجله الأنبياء جميعا هو " الحياة " -
رؤى - أسامة الأزهري: فلسفة " موت الإله " هي تنحية فكرة الألوهية ع كل مناهج التفكير -
حضري بنفسك هذا الكريم الطبيعي لعلاج الهالات السوداء خلال أسبوعين فقط -
الماسك السحري لبشرة ساحرة و براقة من اول استعمال -
السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما -
تجربتي في فقدان شحوم المؤخرة و الفخذين شاركوني نجاحي -
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

عقار مصرى يعالج فيروسات الكبد بنسبة 100%

Google+ Print
عقار مصرى يعالج فيروسات الكبد بنسبة 100% عقار مصرى يعالج فيروسات الكبد بنسبة 100%
انعقد فى الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر الحالى، المؤتمر السنوى للجمعية الأمريكية لدراسة أمراض الكبد بسان فرانسيسكو. والذى يعد أكبر تجمع سنوى لأطباء الجهاز الهضمى والكبد على مستوى العالم.

وأكد استشارى أمراض الجهاز الهضمى والمناظير الدكتور محمد أنور سليمان أحد المشاركين، أن هذا المؤتمر يحضره سنويا ما يزيد عن ٨٠٠٠ طبيب وسط حضور قوى للأطباء المصريين.

وأشار إلى أنه تم عرض الكثير من الأبحاث عن العلاجات الجديدة لفيروس سى بنِسَب نجاح تقترب من ١٠٠٪.

كما تم عرض التجربة المصرية من خلال اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية وقد لاقت تقدير وإعجاب الحضور .

كذلك عرضت دراسة بحثية على عقار جديد يتم إنتاجه فى بنِسَب نجاح ١٠٠٪ لمرضى فيروس سى النوع الرابع (بدون تليف)، وقد لاقت أيضا الدراسة المصرية ثناء وتشجيعا كبيرا من الحضور.

- مصطفى بكرى: ما ذكرته تهانى الجبالى ادعاءات كاذبة وسنرد عليها بالقانون

- أسامة هيكل يرد على اتهامات تهانى الجبالى: "قلت لك للمرة المليون اعقلى"

- مفاجأة.. تهانى الجبالى تتهم "فى حب مصر" بالتحالف مع الإخوان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما

السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما

500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016

500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016

العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية