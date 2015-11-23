أخبار عاجلة

مرتضى منصور يهاجم ثلاثي الزمالك: «عملتوا سحر إسود» -
شوقي السعيد يثير غضب جماهير الزمالك بـ«صورة» على إنستجرام -
رضا عبد العال: «فِكر الجوهري بِِِِِِطل.. وكوبر لازم يمشي» -
رؤى - أسامة الأزهري: الهدف الأسمى الذي جاء من أجله الأنبياء جميعا هو " الحياة " -
رؤى - أسامة الأزهري: فلسفة " موت الإله " هي تنحية فكرة الألوهية ع كل مناهج التفكير -
حضري بنفسك هذا الكريم الطبيعي لعلاج الهالات السوداء خلال أسبوعين فقط -
الماسك السحري لبشرة ساحرة و براقة من اول استعمال -
السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما -
تجربتي في فقدان شحوم المؤخرة و الفخذين شاركوني نجاحي -
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. توقف الدراسة بمعهد للمكفوفين فى دمنهور لمحاصرته بمياه الصرف

Google+ Print
بالصور.. توقف الدراسة بمعهد للمكفوفين فى دمنهور لمحاصرته بمياه الصرف بالصور.. توقف الدراسة بمعهد للمكفوفين فى دمنهور لمحاصرته بمياه الصرف
سادت منذ قليل حالة من الغضب بين العاملين والطلاب بمعهد النور والأمل للمكفوفين بمدينة دمنهور بالبحيرة، بعد محاصرة مياه الصرف الصحى لمبنى المعهد، الذى يضم مراحل التعليم المختلفة وتحول أروقته الى مستنقعات، مما أدى إلى توقف الدراسة لعدم قدرة المعلمين والطلاب عن دخول المدرسة.

واكد العاملون معاناتهم الشديدة بسبب غرق المعهد فى مياه الصرف الصحى وانبعاث الروائح الكريهة بشكل مستمر، نظرا لانخفاض المبنى عن سطح الأرض، مما يعرضه إلى طفح مياه الصرف الصحى الخاصة بالمنطقة مطالبين الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالتدخل الفورى لحل هذه المشكلة، حرصا على أرواح الطلاب المكفوفين وعدم تعرضهم للخطر.

من جانبه أكد رضا إسماعيل، مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، إبلاغ الجهات التنفيذية بهذا الأمر، وتم الدفع بسيارات لشفط المياه لإعادة الأمور إلى طبيعتها، مشيرا إلى تشكيل لجنة فنيه لرفع مستوى أرض المعهد وحل المشكلة بشكل جذرى.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365