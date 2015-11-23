بالصور.. توقف الدراسة بمعهد للمكفوفين فى دمنهور لمحاصرته بمياه الصرف

سادت منذ قليل حالة من الغضب بين العاملين والطلاب بمعهد النور والأمل للمكفوفين بمدينة دمنهور بالبحيرة، بعد محاصرة مياه الصرف الصحى لمبنى المعهد، الذى يضم مراحل التعليم المختلفة وتحول أروقته الى مستنقعات، مما أدى إلى توقف الدراسة لعدم قدرة المعلمين والطلاب عن دخول المدرسة.

واكد العاملون معاناتهم الشديدة بسبب غرق المعهد فى مياه الصرف الصحى وانبعاث الروائح الكريهة بشكل مستمر، نظرا لانخفاض المبنى عن سطح الأرض، مما يعرضه إلى طفح مياه الصرف الصحى الخاصة بالمنطقة مطالبين الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالتدخل الفورى لحل هذه المشكلة، حرصا على أرواح الطلاب المكفوفين وعدم تعرضهم للخطر.

من جانبه أكد رضا إسماعيل، مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، إبلاغ الجهات التنفيذية بهذا الأمر، وتم الدفع بسيارات لشفط المياه لإعادة الأمور إلى طبيعتها، مشيرا إلى تشكيل لجنة فنيه لرفع مستوى أرض المعهد وحل المشكلة بشكل جذرى.



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