صور| اقبال ضعيف وشراء اصوات فى اليوم الثاني من الانتخابات بالمنوفية

شهد اليوم الثانى للانتخابات البرلمانية بمحافظة المنوفية اقبال ضعيف من الناخبين للادلاء باصواتهم فى الانتخابات ،وخلت بعض اللجان بمدن المحافظة من الناخبين منذ بدء عملية التصويت حيث لم شهد اللجان الانتخابية وجود ناخبين للادلاء باصواتهم.

> وأكد عدد من الاهالى بمركز بركة السبع وجود شراء للاصوات لعدد من المرشحين مقابل ٣٠٠ جنيه للصوت الواحد فى عدد من لجان المحافظة.

كما شهدت مدرسة الشهيد الجندى بالعزبة الغربية بمدينة شبين الكوم توجيه للناخبين لاختيار مرشح حزب النور المهندس صلاح عبد المعبود بدائرة بندر شبين الكوم بتوزيع صوره .

ويدلي المصريون بأصواتهم في 13 محافظة هي القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، دمياط، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، كفر الشيخ في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية على مدار يومين، حيث يتنافس 2894 مرشحًا على النظام الفردي بينهم 887 مرشحًا حزبياً و 195 على القوائم المطلقة.