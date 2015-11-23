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صور| إقبال ضعيف للناخبين في لجنة كلية التربية الرياضية بالزمالك

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صور| إقبال ضعيف للناخبين في لجنة كلية التربية الرياضية بالزمالك صور| إقبال ضعيف للناخبين في لجنة كلية التربية الرياضية بالزمالك

شهدت لجنة كلية التربية الرياضية للبنات بالزمالك، إقبال ضعيف للناخبين، في بداية اليوم الثاني للانتخابات.

وبدأت اللجان الانتخابية، فتح أبوابها لاستقبال الناخبين، في اليوم الثاني، لعملية التصويت في الانتخابات البرلمانية، للجولة الأولى بالمرحلة الثانية والأخيرة، والتي تجرى في 13 محافظة وهي: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

ويبلغ عدد الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات بهذه المحافظات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا.

وبدأت أمس الأحد، المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، لاستكمال اختيار نواب البرلمان، بعد أن تمت المرحلة الأولى في 14 محافظة.

المراسل : عمر شوقي

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