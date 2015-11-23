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صور| 500 طالب وطالبة بجامعة سوهاج يشاركون في ماراثون لدعم وتنشيط السياحة

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صور| 500 طالب وطالبة بجامعة سوهاج يشاركون في ماراثون لدعم وتنشيط السياحة صور| 500 طالب وطالبة بجامعة سوهاج يشاركون في ماراثون لدعم وتنشيط السياحة

الدكتور نبيل نور الدين عبدالله، رئيس جامعة سوهاج

أطلق الدكتور نبيل نور الدين عبدالله، رئيس جامعة سوهاج، إشارة البدء لانطلاق ماراثون الجري، الذي يهدف لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخاجية بجمهورية العربية، تحت شعار “مصر الأمن والأمان”.

وقال ” نور الدين “، إن انطلاق هذا الماراثون والذي يُشارك فيه 500 طالب وطالبة، بالإضافة إلى 50 موظف في الجامعة، يُمثل رسالة قوية للخارج بأن الدولة المصرية متمثلة في رئيسها متكاتفة ومتضامنة معه في دعم وتنشيط السياحة، مشيرًا الى أن هناك حملات قوية لتنشيط للسياحة الداخلية والخارجية، ستؤدي إلى استمرار التدفق السياحي إلى مصر بشكلٍ منتظم، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية في أقرب وقتٍ ممكن.

وأضاف ” نور الدين “، أنه يأمل في استثمار حالة الاستقرار الذي تعيشه مصر حاليًا في جذب أعداد كبيرة من السياح في الداخل والخارج.

وأشار الدكتور صفا محمود السيد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن السياحة المصرية ” تمرض وﻻ تموت “، موضحًا أنها قاطرة التنمية، والتي تقود نحو 70 صناعة أخرى، مضيفًا بأن هناك جوائز نقدية تقدر بـ250 للطلاب الفائزين بالمراكز من الأول إلى العاشر، وللطالبات من المركز الأول للحادي عشر، وللعاملين والفئات الخارجية من المركز الأول إلى السادس.

ويذكر أن الماراثون كان قد انطلق على مرحلتين المرحلة الأولى خاصة بالطلاب، والتي بدأت من ميدان الثقافة، والمرحلة الثانية من ميدان الشبان المسلمين، وخاصة بالطالبات والعاملين بالجامعة حتى نهاية الماراثون أمام البوابة الرئيسية للجامعة.

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