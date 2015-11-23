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"أوقاف الإسكندرية" تواصل حملتها على صناديق "التبرعات" المخالفة

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"أوقاف الإسكندرية" تواصل حملتها على صناديق "التبرعات" المخالفة "أوقاف الإسكندرية" تواصل حملتها على صناديق "التبرعات" المخالفة
قامت مديرية أوقاف الإسكندرية، بحملة تطهير المساجد والزوايا من صناديق جمع الأموال بالمخالفة للقانون، ومنها زاوية الرضوان بفيكتوريا ، زاوية الرحمن بسيدى بشر بحرى ، زاوية الحرمين بشارك محمود صدقى، زاوية التائبين بسيدى بر بحرى، زاوية الإخلاص بجوار قرية عزام، زاوية الرحمن بجوار مدرسة الطفولة السعيدة ، مسجد العزيمة بحى المنتزة.

كما شنت المديرية حملتها على زاوية عمر بن الخطاب بجوار حى المنتزة، وزاوية ذات النطاقين بسيدى بشر قبلى ، زاوية فاطمة الزهراء شارع عبد الهادى الجزار، زاوية محمود شلتوت بنفق سيدى بشر، زاوية الصفا والمروة بسيدى بشر.

وأكدت مديرية الأوقاف بالإسكندرية فى بيان لها، أنها المديرية جادة فى تكثيف حملاتها لمحاربة جمع الأموال بمخالفة القانون.

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مصر 365