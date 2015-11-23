مستلزمات التدريب على استخدام النونية أشكالها وأسعارها

تعدُّ فترة تدريب الطفل على استخدام النونية من الفترات العصيبة في حياة الأمهات، إذ تختبر فيها الأم كثيراً من المشاعر من أمل وصبر وفشل وإعادة المحاولة حتى النجاح في هذه المهمَّة، ومن أجل المساعدة على تسهيل هذه المهمَّة هناك بعض المستلزمات التي تحتاجها الأُم في هذه الفترة لمساعدتها على اجتيازها بسلام والنجاح فيها. وتتوفر مستلزمات التدريب على استخدام النونية في الصيدليات ومحلات مستلزمات الأطفال.

«سيدتي نت» قامت بجولة في محلات مستلزمات الأطفال، وبعض الصيدليات، لتقدِّم لك مستلزمات التدريب على النونية وبالأسعار:

احرصي على شراء المشمع والحفاض المشمع:

• من المستلزمات المهمَّة التي تستخدمها الأمهات أثناء فترة التدريب على النونية الحفاض المشمع الذي يرتديه الطفل أو المشمع الذي يتم وضعه على الفراش.

• يتوفر في محلات مذركير. مشمع مذكير كير وتتراوح أسعاره بين35 ـ 57 ريالاً.

• يتوفر مشمع فارلين بسعر يتراوح بين 16 و21 ريالاً.

• يتوفر حفاض المشمع من شيكو بسعر 11 إلى 13 ريالاً.

• هنالك أنواع أخرى، إذ يبدأ سعر حفاض المشمع من 5 ريالات، وهناك أنواع بسعر 10 ريالات.

النونيه «القصرية»:

• تتوفر بأنواع كثيرة وأشكال مختلفة ويمكنك شراؤها من الصيدليات أو من أحد محلات مستلزمات الأطفال. فهنالك بوتي ماركة شيكو بسعر 34 ريالاً ويوجد نوع آخر بسعر 48 ريالاً.

قاعدة التواليت المتحركة:

• تتوفر بأنواع وتصاميم مختلفة، وذلك لاستخدامها مع التواليت في المنزل لتدريب طفلك على استخدام الحمام. تبدأ الأسعار من 33 ريالاً ويتعدى سعر بعضها 95 ريالاً، ويبلغ سعر القاعدة من شيكو نحو 86 ريالاً.

سلم التواليت

• يتوافر هذا المنتج على شكل سلم درجة أو درجتين، ليستخدمه الطفل للجلوس على التواليت. يتراوح سعره ما بين 59 ريالاً للسلم الدرجة الواحدة إلى 81 ريالاً للسلم الدرجتين. ويتوفر السلم ماركة نوبي بسعر 64 ريالاً.

• لا تنسي عزيزتي الأُم تطبيق هذه النصائح، التي سوف تساعدك كثيراً على التعامل مع طفلك:

ـ عدم التعجل على الصغير قبل منتصف العام الثاني من عمره لاحظي قدرته على التحكم في الإخراج فإنَّ وجدت أنًه يستطيع الجلوس والبدء بالتبرز فقد قرب وقت تعويده على ذلك.

ـ حاولي أن تتخيَّري وقتاً مناسباً بالنسبة للطقس، وليكن في الربيع أو الصيف وليس في الشتاء أو الخريف.

ـ من الضروري حفظ مواعيد تبرزه حتى تعرضي عليه النونية قبلها.

ـ عوديه على استخدام النونية أو الحمام مباشرة باستخدام قاعدة الصغار.

ـ لا تضربيه أو تسبيه أو تهينيه أبداً.

ـ من العلامات التي تؤكد أنَّه قارب العمر المناسب أنَّ الحفاضة تظل ساعتين أو أكثر نظيفة وجافة فهذا يعني أنَّ عضلات المثانة قد قويت.

ـ انتقي شكلاً لطيفاً وجميلاً للنونية.

ـ لا مانع من أن يراك تستخدمين الحمام مرَّة أنت أو والده أو إخوته الأكبر من دون الكشف عن نفسك أمامه تماماً ليرغب بتقليدك.

ـ لا تنسي أنَّه قد يتأخر في التحكم في نفسه ليلًا مدَّة أطول.



• من القواعد المهمة أثناء شراء النونية لأول يوم:

ـ ساعدي طفلتك على الشعور بالراحة في استخدام القصرية في هذه المرحلة المبكرة من عمليَّة التدريب.

ـ يجب أن تعتاد طفلتك على فكرة استخدام القصريَّة أو النونية. ابدئي بتعريفها أنَّ القصريَّة النونية بإمكانك تدوين اسمها عليها أو تشجيعها على تزيينها بالملصقات الملونة.

ـ ثم دعيها تجلس عليها أولا وهي ترتدي ملابسها وبعدما تتمرن على هذه الطريقة حاولي أسبوعاً ثم اقترحي عليها تجريبها بعد خلع الحفاض وإذا قاومت الفكرة تجنبي الضغط عليها لأنَّ من شأن ذلك ايجاد صراع على السلطة يمكن أن يعطّل العمليَّة بأكملها.

ـ إذا كان لدى طفلتك دمية محبَّبة أو لعبة طريَّة على شكل حيوان ما جربي استخدامها لإظهار وتطبيق فكرة استعمال القصريَّة. يستمتع معظم الأطفال بمشاهدة لعبتهم المفضلة وهي تقوم بحركات التدريب، وقد تتعلم الطفلة بهذه الطريقة أكثر من مجرد شرحك لما يجب أن تقوم به.