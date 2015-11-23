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كلوب عن التأهل للأبطال: لا أعد بذلك

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كلوب عن التأهل للأبطال: لا أعد بذلك كلوب عن التأهل للأبطال: لا أعد بذلك

حاول يورجن كلوب المدرب الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي التقليل من سقف طموحات جمهور فريقه بعد الفوز على مانشستر سيتي بثلاثية.

كلوب رفض أن يعد جمهوره بالتأهل لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مؤكدا أنه سيحاول جاهدا تحقيق ذلك.

وقال كلوب في تصريحات للصحفيين: "علينا أن نكون حذرين للغاية في حديثنا، فإذا أصاب لاعبي فريقي أي سوء فسنكون في مشكلة كبيرة، وليس علينا سوى العمل بشكل قوي لتحقيق طموحاتنا".

كلوب أتبع "البعض يسأل إن كان بإمكاننا الأن الصعود للقمة، هذه ليست مشكلتي التي أفكر فيها، فالتأهل لدوري الأبطال هو هدفنا، ولكن حتى ذلك لا أستطيع أن أعد به حاليا".

وأضاف "إدارة النادي غيرت المدرب منذ أسابيع قليلة، ليس لأن الفريق سيئا وليس لأن براندن رودجرز كان مدرب سيئا بل هو مدرب رائع، لكن لأنهم أرادوا تغيير شيئا ما، ولا تنسوا أننا قبل أسبوعين فقط خسرنا أمام كريستال بالا".

كلوب أختتم حديثه قائلا " لا يمكنني القول بأننا أصبحا جيدين بالقدر الكافي، لكن إن أردتم أنتم كتابة ذلك فلا حرج عليكم".

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فيديو اليوم السابع