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بالصور.. إقبال متوسط على اللجان الانتخابية فى دمياط

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بالصور.. إقبال متوسط على اللجان الانتخابية فى دمياط بالصور.. إقبال متوسط على اللجان الانتخابية فى دمياط
فتحت جميع اللجان الانتخابية أبوابها، منذ صباح اليوم الاثنين، لاستكمال عملية التصويت فى الانتخابات البرلمانية، لليوم الثانى من المرحلة الثانية، وتأخرت معظم اللجان فى فتح باب التصويت ما بين 30:15دقيقة، بسبب تأخر وصول القضاة وإجراءات مراجعة الكشوف وفض الشمع الأحمر من الصناديق الانتخابية وإعادة نقلها إلى المقر الانتخابى.

وتلاحظ أن الإقبال ضعيف إلى متوسط فى معظم اللجان الانتخابية، خاصة لجان بندر دمياط ويتزايد الإقبال تدريجيا فى لجان القرى، خاصة قرى مركز كفر سعد وفارسكور، وكانت نسبة الحضور الأكبر للمرأة وكبار السن الذين حرصوا على التواجد أمام أبواب اللجان منذ اللحظات الأولى.

ويبلغ عدد الناخبين فى دمياط 930 ألفا و969 مواطنا يصوتون فى 436 لجنة فرعية بإشراف 228 مركزا انتخابيا بـ 3 دوائر لاختيار 7 نواب "فردى" من بين 101 متنافسا و2 "قائمة".

ويخصص لدائرة كفر سعد وكفر البطيخ "مقعدين" ودائرة دائرة فارسكور والزرقا "مقعدين" ودائرة بندر ومركز دمياط "3 مقاعد".

وبشكل شامل يتنافس فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2872 مرشحا على 222 مقعدا فرديا فى 102 دائرة بـ 13 محافظة تضم 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء ".

وفى نظام القوائم المخصص له بالمرحلة الثانية 60 مقعدا بقطاعين حيث تتنافس ب قطاع القاهرة – الذى يضم القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط - 4 قوائم على 45 مقعدا بإجمالى 180 مرشحا وهى "فى حب ، والنور، والتحالف الجمهورى وتيار الاستقلال".
>ويبلغ نصيب القاهرة من لـ 6 محافظات المكونة للقطاع 14 مقعدا، والقليوبية 7، والدقهلية 8، والمنوفية 5، والغربية 7، وكفر الشيخ 4 مقاعد.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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