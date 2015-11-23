إصابة كوكيلين قد تبعده عن أرسنال 3 أشهر

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن احتمالية غياب فرانسيس كوكيلين متوسط ميدان أرسنال الفرنسي عن الملاعب لمدة تتراوح بين شهرين أو ثلاثة بسبب الإصابة.

كوكيلين تعرض لإصابة في مباراة فريقه أمام وست بروميتش ألبيون خلال الجولة الماضية من الدوري، قبل أن يخسر أرسنال بهدفين مقابل هدف بعد خروجه.

وبحسب الصحيفة، فإن كوكيلين مصاب بتهتك في أربطة الركبة، وهذا ما يعني تأكد غيابه عن ما تبقى من السنة، واحتمالية امتداد غيابه حتى شهر فبراير المقبل.

جمهور أرسنال كان يعول على كوكيلين الكثير في ظل الإصابات الكثيرة التي تضرب الفريق، وعلى رأسها أرون رامسي وأوكس تشامبيرلين، بالإضافة لثيو والكوت وتوماس روزيسكي.