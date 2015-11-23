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"صحة بورسعيد" تشكل غرفة أزمات بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية

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"صحة بورسعيد" تشكل غرفة أزمات بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية "صحة بورسعيد" تشكل غرفة أزمات بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية
أكد الدكتور عادل تعيلب وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد، أنه تم تجهيز غرفة عمليات لمتابعة العملية الإنتخابية فى يومها الثانى.

وقال تعيلب أن هناك سيارات إسعاف حديثة تم الدفع بها بمحيط المقرات الإنتخابية بخلاف الدوريات والتمركزات بدوائر اللجان العرب والشرق وبورفؤاد والضواحى والجنوب، والزهور والمناخ وقرى الغرب المناصرة والجرابعة والديبة.

من جانبه، أكد تعيلب أنه يتابع خطط التأمين الطبى للجان الإنتخابية بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، بجانب أقسام الاستقبال التى تم تجهيزها، ورفع درجة الاستعداد بها من حيث توفير أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية للحالات الحرجة.
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