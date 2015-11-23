حبس صيدلى لبيعه حبوبا مخدرة بكفر الشيخ

قرر المستشار محمد عبد السلام رئيس نيابة مطوبس بكفر الشيخ، اليوم الاثنين، حبس "ح.ع"، صاحب صيدلية بمطوبس، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته وبيعه أقراص الترامادول المخدرة، بالصيدلية.

تلقى اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد عبد الحميد بركات مأمور مركز شرطة مطوبس، يفيد بضبط أقراص الترامادول المخدرة، المحظور تداولها لدى "ح.ع"، صاحب صيدلية بمطوبس لبيعها، دون أذون طبية مخصصة لصرفها.

وكانت معلومات قد وردت إلى الرائد حمدى أبو مرية رئيس مباحث مركز شرطة مطوبس، بقيام الصيدلى، بقرية تابعة لمركز مطوبس، يقوم بمزاولة نشاط بيع أقراص الترامادول المخدرة، ويتخذ من صيدليته ستارا لتجارته، وأسفرت التحريات صحة ما جاء من معلومات.

انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة مطوبس، برفقة الدكتور ياسر بديوى مفتش الصيدليات بمركز مطوبس، إلى الصيدلية المتحرى عنها، وتمكنت القوة من ضبط الصيدلى وبحوزته 2600 قرص ترامادول المخدر، ومبلغ 750 جنيها داخل الصيدلية، وتم إلقاء القبض عليه، والتحفظ على المضبوطات، واقتياده إلى مركز شرطة مطوبس.

تحرر المحضر رقم 22115 لسنة 2015 جنايات مركز شرطة مطوبس، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.