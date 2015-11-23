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«النقل» تنفي موافقة مجلس الوزراء على زيادة أسعار تذاكر «المترو»

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«النقل» تنفي موافقة مجلس الوزراء على زيادة أسعار تذاكر «المترو» «النقل» تنفي موافقة مجلس الوزراء على زيادة أسعار تذاكر «المترو»

نفى أحمد إبراهيم المتحدث باسم وزارة النقل صحة،  ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية حول أن مجلس الوزراء لا يمانع في زيادة تذاكر مترو الأنفاق وكذلك إلغاء القرار رقم 488 لسنة 2015 بشأن زيادة الرسوم في الموانيء.

وأكد إبراهيم – في تصريح له اليوم الاثنين، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل لم يطرح موضوع زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق على مجلس الوزراء ، وأن رأيه المعلن في هذا الشأن أنه لا زيادة إلا بعد تحسين مستوى الخدمة وعدم المساس بمحدودي الدخل مضيفا أن إلغاء قرار زيادة الرسوم في الموانيء لم يعرض بعد على مجلس الوزراء.

وقال إن الدكتور الجيوشي،  يهيب بوسائل الإعلام الوطنية تحري الدقة في كل ما ينشر عن قطاعات الوزارة منعا لإثارة البلبلة.

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