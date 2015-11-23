وصول وفود من أستراليا وفرنسا وتجمع الكوميسا لمتابعة الانتخابات ببورسعيد

وصل منذ قليل وفد دولى يضم ممثلين من منظمة حقوقية أستراليا، ووفد من زمبيا وفرنسا وآخر من تجمع الكوميسا، لمتابعة الانتخابات البرلمانية بدائرة الشرق، حيث تفقدوا اللجان بمدرسة التيمورية، لمتابعة الانتخابات البرلمانية بدائرة شرق بورسعيد، وزارت الوفود مدرسة التيمورية وترافقهم الأجهزة الأمنية وقوات حماية المواطنين.

ويبلغ عدد الناخبين فى بورسعيد 470 ألفا و208 مواطنين يصوتون فى 213 لجنة فرعية بإشراف 98 مركزا انتخابيا بـ3 دوائر لاختيار 4 نواب "فردى" من بين 90 متنافسا ونائب "قوائم"، ويخصص لدائرة الشرق "مقعد" ودائرة الضواحى "مقعد" ودائرة الزهور "مقعدين"، وبشكل شامل يتنافس فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2872 مرشحا على 222 مقعدا فرديا فى 102 دائرة بـ13 محافظة، تضم 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا، هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم المخصص له بالمرحلة الثانية 60 مقعدا بقطاعين، حيث تتنافس بقطاع القاهرة – الذى يضم القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط - 4 قوائم على 45 مقعدا بإجمالى 180 مرشحا وهى "فى حب مصر، والنور، والتحالف الجمهورى وتيار الاستقلال".

ويبلغ نصيب القاهرة من الـ6 محافظات المكونة للقطاع 14 مقعدا، والقليوبية 7، والدقهلية 8، والمنوفية 5، والغربية 7، وكفر الشيخ 4 مقاعد.

وفى قطاع شرق الدلتا – الذى يضم الشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، تغرد "فى حب مصر" منفردة وتحتاج لحصد مقاعدها الـ15 حصولها على 5% فقط من أصوات الناخبين وإلا أعيد فتح باب الترشح من جديد على نظام القوائم بالقطاع.

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا يتم انتخابهم بالقائمة من خلال 4 قطاعات و28 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية.