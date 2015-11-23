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فيديو| مدير أمن جنوب سيناء: تأمين كامل من الشرطة والقوات المسلحة لجميع اللجان الانتخابية

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فيديو| مدير أمن جنوب سيناء: تأمين كامل من الشرطة والقوات المسلحة لجميع اللجان الانتخابية فيديو| مدير أمن جنوب سيناء: تأمين كامل من الشرطة والقوات المسلحة لجميع اللجان الانتخابية

أرشيفية

قال اللواء مجدي موسى مدير أمن جنوب سيناء، إن اليوم الأول لانتخابات النواب بجنوب سيناء مر بسلام في ظل تأمين كامل من قوات الشرطة والقوات المسلحة لجميع اللجان والمقار الانتخابية، في ظل إقبال عالي من الناخبين وفي ظل حياد وشفافية من الأمن.

وأضاف “موسى”، في مداخلة هاتفية لفضائية “أون تي في” اليوم، إنه يتم تأمين العملية الانتخابية بشكل كامل، ويتم التأكيد فيها على تأمين الطرق والخدمات الثابتة والمتحركة.

وأشار مدير أمن جنوب سيناء إلى أنه يتم التواصل مع غرفة عمليات متابعة الانتخابات على مدار 24 ساعة لحل أي شكوى وإزالة أي معوقات، موضحًا أنه لم يتم رصد أي شكوى أو بلاغ من اللجنة العامة للانتخابات في جنوب سيناء في اليوم الأول.

 

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