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قوات أمن السويس تكثف وجودها لتأمين عملية الانتخابات

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قوات أمن السويس تكثف وجودها لتأمين عملية الانتخابات قوات أمن السويس تكثف وجودها لتأمين عملية الانتخابات

تواصل قوات الأمن بمحافظة السويس، تأمين  اللجان الانتخابية والشوارع الرئيسية بالمحافظة، وتواجدت قيادات الشرطة والجيش للإشراف على عمليات التأمين، وكثفت القوات من تواجدها بالمناطق الهامة والحيوية بالمحافظة.

 

وقال مصدر أمني، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، إن قوات الشرطة شددت من إجراءات التأمين والتفتيش بنفق الشهيد أحمد حمدي الذي يربط المحافظة مع جنوب سيناء، موضحًا أنه يوجد استنفار أمني لتأمين المدخل الجنوبي ومعدية القناة.

 

وأكد اللواء جمال عبدالباري مدير أمن السويس، أن خطة التأمين التي ينفذها رجال الشرطة والجيش بالمحافظة تم تنفيذها في اليوم الأول للانتخابات ومتواصلة لليوم الثاني .. مؤكدا أنهم متواجدون بالشارع من أجل تأمين المواطنين.

وأضاف، إنه تم تدريب القوات المسئولة عن التأمين خلال الثلاثة أشهر الماضية بالتنسيق بين قوات الشرطة والجيش بالسويس.

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