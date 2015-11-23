بريطانيا تخصص مليار إسترلينى للقضاء على الملاريا

تخصص الحكومة البريطانية مبلغ مليار جنيه إسترلينى لعلاج الملاريا وغيرها من الأمراض الاستوائية، وذلك فى إطار برنامج يحمل اسم العالم البريطانى "السير رونالد روس" الحاصل على جائزة نوبل فى الطب لأبحاثه فى مرض الملاريا.

ويعتبر "صندوق روس"، الذى تدعمه أيضا مؤسسة "بيل وميليندا جيتس"، جزءا من جهد الحكومة البريطانية لإظهار أن أموال مساعداتها تخصص مباشرة للقضايا التى تهدد الأمن القومى للبلاد.

السير رونالد روس هو طبيب إنجليزى متخصص فى علم الأمراض (الباثولوجيا)، وحصل على جائزة نوبل فى الطب عام 1902، وهو ثانى عالم يحصل عليها فى تاريخ الجائزة، وأول بريطانى يحصل عليها، وذلك لبحوثه حول مرض الملاريا الذى بدأ دراساته عليه عام 1882، أثناء وجوده بالهند حيث قضى عدة سنوات فى تلك الدراسة.

وقال وزير الخزانة جورج أوزبورن يوجد نحو مليار شخص مصابين بالملاريا، بينهم 500 ألف طفل يموتون من المرض كل عام".

وأضاف، أن القضاء على الملاريا ينقذ 11 مليون شخص، لذا فإن هذا الإعلان بتخصيص مليار إسترلينى لصندوق روس خطوة هامة للمساعدة فى معالجة هذا المرض على الصعيد العالمى.

وتابع قائلا "إن التزامنا بإنفاق 0.7% من الدخل القومى على المساعدات الدولية يعنى أن بريطانيا ستواصل القيام بدورها فى مكافحة الملاريا، والعمل مع مؤسسة (بيل وميليندا جيتس) سيساعدنا فى طموحنا المشترك لرؤية نهاية لهذا المرض العالمى فى حياتنا".