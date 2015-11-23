الزمالك يعين طارق مصطفى مدربًا عامًا للفريق الأول

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور تعيين طارق مصطفى، وسامي الشيشيني، في منصب المدرب العام والمدرب المساعد في الجهاز الفني الجديد لكرة القدم بالنادي.

وأعلن المدرب البرتغالي فيريرا، رحيله عن تدريب الزمالك بسبب خلافات مع رئيس النادي، وعدم حصوله علي مستحقاته المتأخرة منذ ثلاثة شهور.

وتلقى الزمالك أكثر من سيرة ذاتية لمدربين أجانب، منهم البرازيلي ماركوس باكيتا مدرب الهلال السهودي، والمنتخب السعودي السابق، والفرنسي باتريس كارتيرون مدرب مازيمبي الكونغولي الحالي، وذلك من أجل تولي تدريب الفريق خلفًا للبرتغالي فيريرا، بجانب مفاضلة النادي الأبيض بين حلمي طولان وحسن شحاتة، وأحمد حسام ميدو.