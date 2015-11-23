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ضبط 700 طن أسمدة ومغذيات زراعية قبل بيعها بالسوق السوداء فى البحيرة

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ضبط 700 طن أسمدة ومغذيات زراعية قبل بيعها بالسوق السوداء فى البحيرة ضبط 700 طن أسمدة ومغذيات زراعية قبل بيعها بالسوق السوداء فى البحيرة
تمكن رجال مباحث البحيرة برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث وإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة من ضبط "صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية لقيامه بتجميع 3 أطنان أسمدة زراعية لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة جارى تحرير المحضر اللازم.

كما تم ضبط صاحب محل زيوت وشحوم سيارات لقيامه بتجميع كمية 500 لتر سولار مدعم لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وجارى تحرير المحضر اللازم.

وتم ضبط صاحب محل لبيع المبيدات الزراعية كائن بمدينة أبوالمطامير لحيازته كمية 1.450 طن مغذيات زراعية مجهولة المصدر وتحرر المحضر رقم 17769/2015 جنح مركز أبو المطامير.

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مصر 365