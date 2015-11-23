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القبض على عاطل بحوزته "كيلو حشيش" بالدرب الأحمر

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القبض على عاطل بحوزته "كيلو حشيش" بالدرب الأحمر القبض على عاطل بحوزته "كيلو حشيش" بالدرب الأحمر
تمكن ضباط شرطة مكافحة المخدرات بمدرية أمن القاهرة بإشراف اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة من القبض على عاطل بحوزته كيلو من مخدر الحشيش.

وردت معلومات أكدتها التحريات بقيام محمد ع أ، 35 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 8 قضايا مخدرات سابقة بالاتجار فى المواد المخدرة فى المنطقة، وبعد استئذان النيابة العامة وإصدار إذن تحركت قوة أمنية وقامت بالقبض عليه وبحوزته كيلو من مخدر الحشيش ومبلغ 300 جنيه وسلاح أبيض مطواة.

وبمواجهته اعترف المتهم أمام بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر 5987 لسنة 2015 جنح الدرب الأحمر وتمت إحالته للنيابة لتتولى التحقيق.

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