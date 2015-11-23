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القابضة للنقل البحرى والبرى تنظم رحلات لعمالها إلى شرم الشيخ دعما للسياحة

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القابضة للنقل البحرى والبرى تنظم رحلات لعمالها إلى شرم الشيخ دعما للسياحة القابضة للنقل البحرى والبرى تنظم رحلات لعمالها إلى شرم الشيخ دعما للسياحة
أكد اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، أنه سيتم تنظيم رحلات للعاملين بالشركات التابعة للشركة إلى شرم الشيخ دعما للسياحة، لافتا إلى أن الرحلات ستنظمها اللجان النقابية بهذه الشركات المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأضاف اللواء يوسف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أتوبيسات الشركة تنقل هؤلاء العاملين بأسعار مخفضة إلى شرم الشيخ كدعم لقطاع السياحة، مؤكدا أن جميع خطوط "السوبر جيت" التابعة للشركة مستمرة فى العمل بانتظام إلى شرم الشيخ.


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