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طلاب الأزهر بالمنوفية يزورون أروقة الجامع الأزهر

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طلاب الأزهر بالمنوفية يزورون أروقة الجامع الأزهر طلاب الأزهر بالمنوفية يزورون أروقة الجامع الأزهر
أعلنت إدارة الجامع الأزهر، عن اعتزامها تنظيم برامج زيارات لوفود طلابية من مراحل عمرية متنوعة، تستهدف التعرف على الجامع الأزهر عن قرب وغرس معانى الحب والانتماء للهوية المصرية الأزهرية المميزة لهم، تأتى تلك الزيارات من خلال برامج دورية ينظمها الرواق الأزهرى تحت رعاية الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

قال بيان رسمى، إن البرنامج الذى ينظمه الجامع يأتى تأكيداً على تنمية روح الانتماء لدى الطلاب الأزهريين فى المراحل التعليمية المتنوعة، وتعريفهم بتاريخ الأزهر وحضارته وبيان سر بقائه مشعلاً للتنوير وقبلة للعلوم.

فى هذا الإطار، استقبل الجامع الأزهر صباح اليوم الأحد، وفداً طلابياً من منطقة المنوفية الأزهرية، وتم عمل جولة للطلاب فى أروقة الجامع وشرح المعالم الأثرية والحضارية للجامع، وكذلك المعالم الثقافية والعلمية المميزة للشخصية الأزهرية، وتمت الإجابة على أسئلة واستفسارات الطلاب فى هذا الصدد.

كان فى استقبال الوفد لجنة تألفت من الدكتور أبو اليزيد سلامة مدير رواق العلوم الشرعية بالجامع الأزهر، والدكتور باسم عبد الله واللذين شرحا للطلاب التاريخ العلمى للجامع وأروقته المختلفة بشكل مبسط يتناسب مع المرحلة العمرية للطلاب ومدى استيعابهم، كمان كان فى استقبالهم الدكتور عرفة محمد عرفة مدير الخطة والمنهج، والمستشار بقطاع المعاهد الأزهرية، والأستاذ محمد الجيوشى المشرف على الآثار من وزارة الآثار.

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مصر 365